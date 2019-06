Nuova avventura artistica per il cantautore molisano Michele Bucci

Una nuova e promettente avventura artistica per il cantautore di Sant’Agapito Michele Bucci. Dopo aver portato un suo brano negli ambienti del Festival di Sanremo, si è messo al lavoro per lanciare un giovane e promettente cantante marchigiano, Kris. Una delle canzoni del suo album è stata infatti concepita dall’autore molisano. Bucci ha scritto testi, musica e prodotto il video di “Vado al mare”. L’ispirazione parte da lontano. Ma di recente ha avuto l’intuizione giusta per trasformare un’idea abbozzata tanti anni fa in una canzone senza tempo e che ben si adatta ai nostri giorni.