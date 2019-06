Isernia. Rotatoria San Lazzaro, ripristinata la fermata autobus

Nella zona della rotatoria che si trova nei pressi della casa circondariale di Isernia, è stata ripristinata la fermata degli autobus. Tale area, come è noto, è al momento interessata da lavori di ampliamento della carreggiata stradale che per alcuni giorni hanno determinato la soppressione della fermata stessa.

«Constatate le esigenze di molti utenti e per garantire agli stessi di poter usufruire del servizio senza disagi, – ha dichiarato l’assessore ai trasporti Linda Dall’Olio – con la collaborazione della struttura tecnica del Comune e unitamente ai referenti della società dei trasporti e della ditta che sta eseguendo i lavori, si è deciso di posizionare diversamente le transenne che delimitano il cantiere, ricavando uno spazio sufficiente ad accogliere la fermata degli autobus temporanea. Certi della collaborazione di utenti e automobilisti nel periodo di durata dei lavori, sarà ripristinato il prima possibile e in via definitiva lo spazio riservato alla fermata dei bus urbani ed extraurbani».