Di Maio a Campobasso per i Misteri. Stoccata a Salvini: “Trovi lui le coperture per la flat tax”

Visita del vice presidente del consiglio Luigi Di Maio a Campobasso. Il capo politico del Movimento 5 Stelle ha voluto proprio in questa circostanza rendere omaggio all’unico Sindaco 5 Stelle che è riuscito nella recente tornata elettorale a conquistare la fascia di sindaco.

Di Maio non ha perso l’occasione per dare una stilettata a Matteo Salvini sulle questioni generali che riguardano il governo nazionale. La Lega ha vinto le elezioni europee e tocca alla Lega indicare dove reperire le risorse per la flat tax.