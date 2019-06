Campobasso in festa. Si rinnova la suggestiva sfilata dei Misteri

Ogni anno la sfilata dei Misteri riesce a stupire, emozionare, a commuovere come se fosse la prima volta. Ed anche questa volta è stato un successo. In migliaia, sin dalle prime ore del mattino, hanno affollato le vie del centro per trovare la posizione migliore dalla quale poter ammirare il passaggio dei 13 ingegni del Di Zinno. Nonostante il gran caldo, nessuno ha voluto rinunciare ad uno spettacolo che continua ad affascinare. Una sfilata che quest’anno ha visto la 23enne Daniela Ruzzi indossare gli abiti della Dunzella.

Di primo mattino la messa, molto partecipata, all’interno del Museo dei Misteri, a via Trento, dove i tredici Ingegni vengono custoditi gelosamente. E’ la vestizione la prima,importante fase della manifestazione. Un ‘operazione delicata, un momento di partecipazione emotiva per i bambini che partecipano all’evento ma anche per i genitori, emozionati come non mai. Poi, come da copione, l’uscita, uno ad uno, degli Ingegni, vere e proprie opere d’arte animate dal peso che si aggira sui 5, 600 chili, trasportati a spalla dai portatori lungo tutto il tragitto. Suggestivo il colpo d’occhio che si ha durante il passaggio nei vicoli stretti del centro storico. Ma l’intero percorso è caratterizzato da suoni, colori, voci di una festa che racchiude in se una storia antichissima, tramandata di generazione in generazione.

Anche quest’anno tutto è filato liscio, senza intoppi, con l’arrivo, sotto la balconata del Comune in perfetto orario. E quest’anno è stata la prima sfilata dei misteri per il sindaco Gravina, visibilmente emozionato. Dopo la benedizione del vescovo Bregantini, il lento ritorno verso il Museo dei Misteri, dove gli Ingegni riposeranno in attesa dell’edizione 2020.