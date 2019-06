Furto all’alba all’Euronics di via Corsica a Termoli. Ignoti hanno forzato la saracinesca e hanno portato via la merce presente all’ingresso del negozio di elettronica per poi far perdere le proprie tracce. Sono in corso le indagini della Polizia che potrà visionare anche i filmati delle telecamere piazzate nel locale.