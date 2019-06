La tutela dei livelli di assistenza e la difesa del diritto alla salute su un territorio che non può restare a guardare e continuare ad assistere al declino dell’ospedale San Timoteo dopo la riconversione di quello di Larino. Il rischio di sospensione dei ricoveri delle donne in gravidanza nel reparto di Ginecologia e Ostetricia di Termoli è solo l’ultimo campanello d’allarme che scuote l’attenzione dei cittadini e degli amministratori del Basso Molise. Una situazione assurda e da contrastare con ogni mezzo per dare alla sanità pubblica la dignità che merita tutelando il punto nascita, potenziando il Pronto Soccorso e altri servizi in cui occorre personale. Un contesto di precarietà e incertezza in vista anche dei mesi più caldi dell’estate in un bacino che accoglie migliaia di turisti e villeggianti e deve fare i conti con numeri ridotti all’osso.

Criticità al centro di un incontro tenuto in sala consiliare a Termoli alla presenza di dieci sindaci di tutta la zona, di diversi primari e medici del San Timoteo e del direttore amministrativo della Asrem, Antonio Forciniti. Un incontro a porte chiuse, che ha seguito una prima riunione tenuta a Petacciato, e un comunicato diffuso alla stampa in cui i presenti, al termine della discussione che “ha visto l’intervento fattivo e collaborativo sia dalla parte politica che tecnica”, hanno chiesto un incontro urgente alla direzione generale dell’Azienda sanitaria regionale per rappresentare le criticità dell’unico ospedale rimasto in Basso Molise.

“I sindaci del territorio – si legge nel documento sottoscritto – insistono sulla richiesta di incontro, anche quale collegio dei sindaci, al fine di assicurare il mantenimento dei servizi essenziali di assistenza sanitaria. Nelle more di ciò – concludono gli amministratori – si chiede di soprassedere per qualsivoglia decisione aziendale”.