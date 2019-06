Termoli: tra malumori e rebus quote rosa la giunta Roberti tarda ad arrivare

Sono passati 12 giorni dalla vittoria di Francesco Roberti e 8 dalla sua proclamazione a sindaco di Termoli. Ma annunci sulla nuova giunta non ce ne sono ancora stati. Quella del capoluogo di Regione è stata già ufficializzata. Roberto Gravina ha scelto per ora una squadra con 5 assessori. Da Termoli invece tutto tace. Il tempo trascorso la dice lunga sulle difficoltà a comporre la squadra di governo, che sono legate a due fattori in particolare: le quote rosa, che dovrebbero essere almeno due. E poi le richieste di poltrone da parte dei partiti, alcune anche eccessive, e che per Francesco Roberti è diventato quasi impossibile riuscire a soddisfare. Da qui la concreta difficoltà a trovare la quadra per il sindaco, reduce da una lunga campagna elettorale, e da incontri politici che sta avendo a stretto giro con i partiti e con i coordinatori regionali, ma non con gli eletti. I primi malumori nella nuova maggioranza già hanno fatto capolino, mentre per Roberti anche il lavoro da sindaco è iniziato a tamburo battente. D’altronde la città è grande e le problematiche sono tante: un cartellone degli eventi estivi da programmare, i numerosi cantieri avviati di lavori pubblici da gestire, tutte le questioni lasciate in sospeso con la campagna elettorale, non ultima quella sanitaria che pure sta tenendo banco in questi giorni. Insomma, Roberti sta già lavorando a pieno ritmo senza però l’aiuto di una squadra con cui dividere il lavoro. Chi gli sta dando una mano in questi giorni per riceve cittadini e imprese in Comune, è Vincenzo Ferrazzano, assessore uscente già dell’Amministrazione Sbrocca e con un sicuro posto in giunta anche con Roberti, di cui stando agli accordi, farà anche il vice. La nuova giunta nelle intenzioni sarà formata da sei assessori. Sembra tramontata l’ipotesi di un esterno, si genererebbero troppi malumori e la manovra potrebbe rivelarsi un boomerang per Roberti. C’è poi da convocare il primo consiglio comunale per la convalida degli eletti. I 10 giorni di tempo dalla proclamazione, così come previsto dal regolamento, stanno per scadere. Per alcuni il week end che sta per iniziare sarà quello decisivo. E molti spingono perché Roberti forzi anche il corso degli eventi, in modo da dare anche un segnale alla città.