Dal laboratorio di lettura al teatro, l’esperienza dei detenuti del carcere di Isernia

Sono partiti da un laboratorio di lettura. Ma poi ci hanno preso gusto e sono andati ben oltre. Grazie al progetto curato dal giornalista Umberto Di Giacomo, i detenuti del carcere di ponte san leonardo hanno ideato e portato in scena una serie di sketch ispirati da alcuni film di successo, ma rivisti a modo loro. L’esperimento è riuscito in pieno. Gli attori che si sono esibiti nella sala teatro della casa circondariale di Isernia hanno strappato a tutti risate e applausi. Per i detenuti che hanno frequentato il laboratorio di pensieri, quella vissuta in questi mesi è stata un’esperienza davvero significativa, sotto ogni punto di vista. É stata infatti anche un’occasione per riflettere sugli errori commessi e possibilmente da evitare in futuro. Grazie a iniziative come questa si riesce a dare piena attuazione alle finalità principali degli istituti di pena. E cioè rieducare e reinserire il detenuto nella società, ha sottolineato il direttore del carcere di isernia, Oreste Maria Bologna.