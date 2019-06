Termoli: rischio chiusura per il punto nascita. L’Asrem: “Situazione critica”

Che il reparto di ostetricia e ginecologia del San Timoteo di Termoli fosse in difficoltà per la carenza di medici è cosa nota da mesi e mesi, ora però l’Asrem non avendo trovato una soluzione sta pensando alla chiusura temporanea del punto nascita. Non si riescono a coprire più i turni e la situazione di Pediatria è altrettanto critica. Voci di un imminente chiusura con addirittura una data, quella del 7 luglio, annunciata dal Comitato San Timoteo, non troverebbe conferma tra i vertici amministrativi, che parlano comunque di una situazione molto difficile e con l’ipotesi in extremis di dover fermare i ricoveri. La notizia è piombata come un macigno in reparto a Termoli, dove sono programmati interventi e parti cesarei nelle prossime settimane. La possibile ed estrema decisione dell’Asrem, in un colpo solo, brucerebbe tutti gli sforzi fatti in questi anni dal personale medico, ostetrico e infermieristico, per mantenere il reparto ad alti livelli, facendogli perdere la credibilità guadagnata in questi anni.