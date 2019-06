Misteri, tutto pronto a Campobasso per l’evento dell’anno

Pronti via. E’ questa in estrema sintesi la storia dell’amministrazione Gravina partita da pochi giorni e già in piena attività con uno degli argomenti più sentiti dalla città. Il Corpus Domini e la meravigliosa sfilata dei Misteri. Giornata clou il 23 giugno con la sfilata degli ingegni del Di Zinno e la chiusura domenica sera con il Concerto di Luca Carboni in Piazza della Repubblica. Concerto, preceduto il sabato da quello de Le Vibrazioni.

Alla prima prova anche l’assessore alla cultura, Paola Felice, freschissima di nomina

Strettamente collegata alla sfilata dei Misteri è il legame storico con l’associazione pro Crociati e Trinitari.