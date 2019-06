Economia, lieve miglioramento per il Molise. A dirlo la Banca d’Italia

E’ un lieve miglioramento quello che registra l’economia molisana nel corso dell’anno 2018. A stabilirlo è il consueto rapporto della Banca d’Italia che ha fotografato le condizioni dei principali comparti di riferimento: imprese, mercato del lavoro, famiglie, mercato del credito e finanza pubblica.

Per le imprese va bene il settore export sul quale, tuttavia, incide in maniera determinante l’industria dell’automobile che, tuttavia, non può essere annoverata tra le imprese a marchio molisano. Bene l’agroalimentare male invece l’edilizia.

Per il mercato del lavoro si registra un aumento dell’occupazione prevalentemente maschile. Tuttavia, i livelli occupazionali in regione restano ben al di sotto di quelli precedenti la crisi.

Il reddito delle famiglie ha ripreso a crescere i consumi, tuttavia, sono rimasti invariati rispetto all’anno precedente.

Per il mercato del credito, come sta avvenendo a livello nazionale, si registra una diminuzione degli sportelli bancari, mentre l’accesso al credito è rimasto stabile.

Sempre in linea con un lieve miglioramento le previsioni per l’anno in corso.