Di Pietro :”Lascio la politica”. L’ex pm deluso dai “traditori” e dai Governi. Regione: “Giunta inesistente, persi fondi per l’autostrada”

di GIOVANNI MINICOZZI

L’ex ministro Antonio Di Pietro annuncia il suo ritiro definitivo dalla scena politica nazionale e regionale. In una lunga intervista rilasciata a Telemolise Di Pietro parla della sua esperienza istituzionale terminata nel 2013, dei tanti traditori che lo hanno abbandonato, analizza con preoccupazione la situazione politica molisana e ricorda l’autostrada Termoli-S.Vittore, da lui finanziata quando era Ministro, che non c’è più. I fondi, infatti, sono stati dirottati sulla metropolitana leggera Matrice-Bojano per decisione dalla giunta Frattura, confermata dall’attuale governo regionale. Un’opera che, oggettivamente, non serve a niente e a nessuno.

“Ho detto e ribadisco, c’è un tempo per ogni cosa. La politica se è un servizio deve avere un limite e deve avere un ricambio generazionale. Io ciò che ho fatto ne sono orgoglioso ma credo che sia il momento di non farlo più e non da oggi ma è dal 2013 che non faccio più politica attiva e continuerò a non farla. Questo non vuol dire che da cittadino non faccio sentire la mia voce, quello sempre, soprattutto in difesa del mio Molise” ha dichiarato Antonio Di Pietro visibilmente commosso.

– Sono passati quindi circa sei anni da che lei è fuori dalla politica però un po’ le manca?

“A me manca la politica che serve ai cittadini, sono stufo di sentire tutti i giorni sul telegiornale, di tutti i telegiornali non per colpa dei telegiornali ma per colpa di quelli che parlano al telegiornale, e dicono: “domani faremo, domani diremo, domani avremo… Io credo che il vero politico sia colui che il giorno dopo dica ai cittadini ‘ieri ho fatto”

– Lei è stato più volte tradito da personaggi ai quali ha dato tutto.

” Un po’ tutti quanti i leader di Partito che hanno fatto politica sul proprio nome,sulla propria credibilità sono stati utilizzati, sfruttati e presi a calci nel sedere il giorno dopo. Allora sotto questo aspetto sapete alla fine bisogna rivalutare Razzi, perché Razzi? Tutti dicono ” Di Pietro ha scelto Razzi, ha scelto Razzi” Ma Razzi rispetto a tutti gli altri Razzi è uno che si è fatto i razzi suoi e lo ha detto. Tutti gli altri si fanno i razzi loro senza dirlo, ma tutti peggio di Razzi sono” – e qui Di Pietro scoppia in una risata contagiosa.

– Da ministro delle infrastrutture e dei trasporti lei ha addirittura finanziato l’autostrada del Molise che è scomparsa!

” Il problema è che sono scomparsi pure i soldi perché io lì duecento milioni ce li avevo messi. Allora ci va bene l’autostrada del Molise ma il problema è che quei soldi sono stati ripresi e riutilizzati per altro, soprattutto se li è ripresi in buona parte pure lo Stato”.

– Un suo giudizio sull’attuale politica regionale del Molise .

Un giudizio si dà su qualcosa che c’è, qui che cosa c’è? C’è ancora un voto di rabbia che si deve trasformare in un’azione di governo, ad oggi non lo so qual’e’ l’azione di governo o meglio so che non c’è un’azione di governo quindi aspetto di vedere per capire che cosa può cambiare nella nostra Regione. Al momento i buchi sono sempre gli stessi”.

– C’è un tempo per tutto fine lei ma in caso di elezioni regionali anticipate Antonio Di Pietro non potrebbe essere il nuovo governatore di questa Regione ?!

“Il massimo che posso fare è cambiare la residenza, tornare qui e votare. Questo si, oltre questo no” – ha concluso Antonio Di Pietro.

Con la ritirata dell’ex ministro dalla politica il Molise perde un’altra occasione per una sua visibilità. Ora ci restano solo le pagliacciate di certi politici che continueranno a sbeffeggiare i molisani sulla stampa nazionale.