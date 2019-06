Venafro. Festa in onore dei Santi Martiri, il rito della consegna della chiavi della città al vescovo

La messa Pontificale è senza dubbio la celebrazione più significativa tra quelle in programma nei giorni in cui Venafro si ferma per festeggiare i patroni Nicandro, Marciano e Daria. É in questa occasione che si rinnova un rituale antichissimo e molto sentito da tutta la comunità: la consegna delle chiavi della città e dei ceri da parte del sindaco Alfredo Ricci nelle mani del vescovo della diocesi di Isernia-Venafro, monsignor Camillo Cibotti. Durante il suo intervento il primo cittadino ha voluto affidare ai santi martiri le persone che soffrono per motivi di salute, perché non hanno lavoro o perché non riescono a dare un futuro ai propri figli. Le chiavi ricevute dal sindaco, il vescovo le ha a sua volta affidate a San Nicandro, con l’augurio che le preghiere dei fedeli vengano esauditi. Soprattutto in un periodo come quello attuale segnato da grandi difficoltà.