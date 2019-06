Campobasso – Il sindaco Gravina al lavoro sulla nuova Giunta. Nei prossimi giorni scioglierà le riserve

Il sindaco di Campobasso Roberto Gravina è al lavoro per la composizione della Giunta. Un esecutivo che nelle prime intenzioni doveva essere a quattro. Poi la constatazione della grossa mole di lavoro da affrontare e la decisione di puntare ad una giunta a sei assessori. Al momento la situazione è questa. Il primo cittadino in queste ore è impegnato a confrontarsi con i suoi per arrivare alla quadratura del cerchio. Non trapelano nomi, ma almeno una cosa Gravina l’ha detta: l’assessore al Bilancio sarà un esterno e sarà una donna. In diverse occasioni il sindaco ha tenuto a precisare che la scelta dell’assessore non sarà legata al criterio numerico, cioé non è detto che chi ha preso più voti automaticamente entrerà in Giunta, tranne Simone Cretella, primo eletto e che nella passata consiliatura si è distinto, per le sue battaglie per la sicurezza degli edifici scolastici e in difesa dell’ambiente. Cretella, infatti, secondo indiscrezioni, sarà uno degli assessori della Giunta targata Movimento 5Stelle. Il sindaco, tuttavia, ha assicurato che nel giro di pochi scioglierà le riserve e comunicherà la composizione del suo esecutivo.

Nel frattempo ha fatto sapere, in una nota rivolta a tutti i dipendenti comunali che ha provveduto ad affidare in via temporanea gli incarichi dirigenziali ad interim, già di competenza di Antonio Iacobucci, dirigente dell’Area organizzazione e controllo. Una decisione assunta per evitare che si verifichi il blocco della macchina amministrativa e dei pagamenti. Gravina, nel saluto rivolto ai dipendenti di palazzo San Giorgio ha annunciato che li incontrerà, nei prossimi giorni, “per ascoltare – ha detto – da ciascun dipendente suggerimenti e considerazioni e rendere più proficuo possibile il cammino amministrativo che ci aggiungiamo a percorrere insieme”, ha concluso il sindaco che sembra essere partito con il piede giusto, con le migliori intenzioni per creare un clima sereno all’interno di palazzo San Giorgio.