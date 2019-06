Campobasso – 45enne minaccia di darsi fuoco all’interno della sede Rai

Si sono vissuti attimi di tensione, a Campobasso, nel primo pomeriggio. Un uomo di 45 anni di Campolieto, è riuscito ad introdursi, con la propria auto all’interno del parcheggio privato della sede Rai. Sceso dal mezzo, con una grossa tanica di benzina ed un accendino, ha minacciato di darsi fuoco. Un gesto dimostrativo per denunciare il dramma che sta vivendo: da tempo non riesce più a vedere i suoi tre figli. Sul posto vigili del fuoco, 118 e forze dell’ordine che lo hanno convinto a desistere dal suo intento. L’uomo poi è stato ricondotto alla ragione ed accompagnato, in via precauzionale al Cardarelli per accertamenti.