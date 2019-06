Biferno, un fiume da riscoprire: sabato passeggiata ‘ecologica’

Negli anni 70 era una delle mete preferite dai pescatori bolognesi. A gruppi arrivavano sulle sponde del Biferno, si accampavano e con la loro tecnica sopraffina facevano piazza pulita.

Le acque erano talmente impetuose che attraversare il fiume era possibile solo in pochissimi punti. Dalla sorgente alla foce. Acqua gelida e cristallina, portata quattro, cinque volte quella attuale e una valle dagli scorci straordinari. La captazione dell’acqua alle sorgenti, con una buona parte dirottata verso la Campania, ha di fatto snaturato il fiume della provincia di Campobasso e trasformato l’intera valle.

Anche la fauna non è più la stessa e trovare una trota fario o un’anguilla nel corso d’acqua che ne era pieno è diventato ormai impossibile.

Ciò nonostante, il fiume conserva un suo fascino che sa d’antico. I pescatori sono diminuiti e alle canne qualcuno ha sostituito il gommone del rafting, in un percorso che comunque garantisce impegno e divertimento per la corrente e le rapide che in alcuni periodi dell’anno restano impetuose.

Anche i mulini ad acqua e le centrali idroelettriche sono ancora disseminate sul percorso e alcune oltre ad essere ancora perfettamente funzionanti sono rimaste intatte nel tempo.

Un fiume da riscoprire in tutte le sue sfaccettature, come propone l’associazione dei borghi d’eccellenza che per sabato prossimo ha organizzato una passeggiata che partirà dalla Piana dei Mulini a Colle d’Anchise, qualche chilometro dopo le sorgenti e si concluderà nel tratto di Biferno che fiancheggia Baranello.

Un cammino guidato insieme a professori universitari e a biologi che illustreranno dal punto di vista scientifico le particolarità del torrente.

Da anni si parla di manutenzione degli argini e di controllo degli scarichi e da altrettanto tempo è aperto il contenzioso con la Campania per l’acqua ricevuta dal Molise. Anche quella di sabato sarà l’occasione per riportare sul tavolo il tema su com’è oggi il Biferno e su cosa fare per farlo tornare il fiume che era.