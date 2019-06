Prima la riduzione, poi l’interruzione del flusso a causa di un guasto: Comuni senza acqua

Solo ieri la comunicazione di Molise Acque di riduzione del flusso idrico in parecchi comuni del Basso Molise. “Una riduzione a scopo precauzionale” l’avevano definita dall’azienda speciale che aveva preso la decisione dopo aver registrato un’impennata di consumi negli ultimi giorni. Oggi, domenica 16 giugno, a complicare la situazione è stato un guasto al potabilizzatore che ha causato il blocco dell’erogazione dell’acqua. Il provvedimento ha colpito i comuni di Larino, Ururi, San Martino in Pensilis, Portocannone, Campomarino, Petacciato, Montenero di Bisaccia, San Giacomo e Termoli. Gli stessi comuni interessati dalla riduzione del flusso si sono dunque trovati a dover fronteggiare un nuovo problema. Quello della sospensione. Disagi a non finire in una domenica di afa. I tecnici di Molise Acque sono andati subito sul posto per cercare di risolvere il guasto e ripristinare il flusso già in serata . A Termoli e Petacciato per il momento non si sono registrati disagi, mentre i Comuni che invece sono rimasti a secco sono Ururi, Portocannone e San Martino. Disagi a non finire e tante lamentele per una situazione che a sentire i sindaci si verifica periodicamente.