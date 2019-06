Traguardo importante per Virginia Pallotta, bojanese di adozione, che ha compiuto 104 anni. E’ nata a Cervinara, in Provincia di Avellino, ma da decenni vive ormai a Bojano, da quando e’ rientrata in Italia dall’Inghilterra dove ha lavorato in una fabbrica di cioccolato. Sposata, con 5 figli ed emigrata in Inghilterra dopo la guerra, ha svolto molteplici lavori, imparando la lingua inglese e comprando una casa che potesse ospitare la famiglia. una vita di sacrifici e di duro lavoro, la sua. Fin da piccola impegnata a lavorare sulle montagne a fare carbone.

Per i suoi 104 anni è stata festeggiata dai tanti famigliari e amici che la descrivono “dolce come il cioccolato, rigida come può essere una donna che ha un vissuto denso di emozioni, dolori e successi. Grande donna con grande spiritualità interiore. Non intende iscriversi in nessun centro di socializzazione per anziani, in quanto vive pensa e opera come una eterna ragazza, moderna, lucida e capricciosa”, sottolineano ancora i famigliari, gli amici e chi la conosce.

Quando ha lasciato l’Inghilterra, ha deciso di avvicinarsi ad una sorella, a Bojano, con cui ha condiviso un percorso affettivo particolare.

Alla signora Virginia Pallotta, giungano gli affettuosi auguri anche di tutto lo staff di Telemolise e del Giornale del Molise