Comune di Campobasso, Gravina: “A metà settimana la Giunta. Esecutivo a 5 con assessore esterno”

“A meta’ della prossima settimana dovremmo chiudere il cerchio e presentare la nuova Giunta comunale”. Lo ha detto il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, che sta lavorando all’esecutivo in questi primi giorni da primo cittadino del capoluogo di Regione. “L’Esecutivo – ha spiegato l’esponente dei 5 stelle che ha vinto al ballottaggio contro la candidata del centrodestra Maria Domenica D’alessandro – sara’ composto sicuramente da un tecnico esterno con delega al Bilancio, ho gia’ il nome e sara’ una donna, mentre per quanto riguarda gli altri componenti, sto avviando un ragionamento per un altro eventuale tecnico e – ha aggiunto Roberto Gravina – in partenza potrebbe essere una Giunta a cinque”. Una settimana decisiva, dunque, per l’esecutivo al Comune di Campobasso che potrebbe nascere già prima della tradizionale e sentitissima sfilata dei Misteri, alla quale anche il Ministro e vicepremier Di Maio aveva detto di voler assistere.