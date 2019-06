Truffe agli anziani, la Polizia mette in guardia i cittadini

Le truffe agli anziani sono una delle più odiose e vili forme di raggiro. I malviventi approfittano di persone sole, spesso indifese e agiscono facendo leva, molte volte, sui sentimenti e le emozioni, entrando nelle case, violando la sfera privata. Nei giorni scorsi, ha fatto sapere la Polizia, in Basso Molise, alcuni anziani sono stati truffati per poche centinaia di euro, tutti allo stesso modo.

Persone anche sole, in genere, o in quel momento senza parenti vicino, contattate al telefono o direttamente a casa. I truffatori si presentano in modo distinto e con fare gentile, spacciandosi spesso per rappresentanti delle Poste, di un ente di beneficenza, dell’Inps, o di società che si occupano di luce, acqua, gas, o addirittura come appartenenti alle Forze dell’ordine, falsi preti o missionari, avvocati. Dicono alla vittima che un familiare stretto, un figlio o un nipote, ha avuto un incidente o è in ospedale, oppure che devono pagare subito una multa. Molte volte dicono anche che devono controllare posizioni riguardanti pensioni e contributi, il contatore di luce o gas. Modi per farsi dare soldi, preziosi o altro. Per entrare in casa. Soldi che il truffatore promette di consegnare al familiare della vittima in difficoltà.

Se c’è stato un contatto telefonico, dopo un po’ si presentano alla porta di casa una o più persone per prendere il denaro. Altre volte si presentano anche più truffatori che suonano il campanello e se il raggirato li fa entrare, trovano il modo per distrarlo, intrufolarsi nelle camere e rubare.

I poliziotti rimarcano e informano che il controllo domiciliare delle utenze domestiche viene preannunciato con un avviso (apposto al portone di un palazzo o comunicato al portiere) che indica il motivo, il giorno e l’ora della visita del tecnico e nessun ente manda personale a casa per verificare l’eventuale presenza di banconote false (altra scusa di solito utilizzata per vedere dove una persona conserva soldi in casa).

Il consiglio è, quindi, di non aprire mai agli sconosciuti e non farli entrare mai in casa. Bisogna insospettirsi ancora di più se arrivano, poi, in orari inusuali e se in quel momento si è soli in casa. Controllare comunque sempre dallo spioncino della porta. E, se si hanno sospetti, contattare sempre le forze dell’ordine.