Termoli: via agli incontri, rebus giunta per il sindaco Roberti

Primo compleanno da sindaco per Francesco Roberti che oggi festeggia due volte. I 52 anni e la proclamazione ufficiale arrivata solo due giorni fa. Roberti ha preso subito possesso del suo ufficio al primo piano del Comune e già si è dovuto occupare dei primi atti ufficiali. Contemporaneamente però continuano gli incontri anche con i partiti e con gli eletti per la composizione della nuova giunta. L’ipotesi è quella di un esecutivo a sei assessori. “Sarà un confronto sereno” aveva dichiarato subito dopo la proclamazione, ma i primi malumori già serpeggiano nella nuova maggioranza, con un rebus di non facile soluzione legato anche alle quote rosa. Sei le liste da accontentare. Le prime indiscrezioni che circolano sulla giunta vedono la Lega con 4 eletti, primo partito della coalizione, in pole position con almeno un posto in giunta e la presidenza del consiglio che verosimilmente sarà affidata all’avvocato Michele Marone. Incarico che però non dispiacerebbe nemmeno ad Annibale Ciarniello, che avrebbe invece espresso già le sue perpelssità sul possibile ingresso in giunta di Rita Colaci, terza eletta nella Lega, per soddisfare la quota rosa. Eventuale scelta che vorrebbe dire tagliarlo fuori dai giochi. E già qui c’è il primo nodo da sciogliere per il sindaco, anche si tratta di un problema tutto interno alla Lega. Un posto in giunta è previsto per Forza Italia, tra i papabili il primo degli eletti Giuseppe Mottola, ma anche Francesco Rinaldi non ha nascosto il suo interesse. Pure la prima dei non eletti Fernanda De Guglielmo potrebbe essere ripescata per la quota rosa. Due dovrebbero essere i posti per i Popolari di Vincenzo Niro se si mettono insieme le due liste. Scontato l’ingresso di Enzo Ferrazzano che questa volta potrebbe avere anche la carica di vicesindaco. Resta un assessorato per i popolari da scegliere tra Michele Barile e Vincenzo Sabella. Quinto posto per Fratelli D’Italia, che con Silvana Ciciola prima degli eletti, risolverebbe anche la questione della quota rosa. Sull’ultimo posto in giunta da occupare si starebbero incontrando più difficoltà. La lista civica ‘Siamo Termoli nel futuro’ ha un solo eletto, Nico Balice. Primo dei non eletti è Antonio Spezzano che viene indicato da molti come il possibile assessore esterno. Lo vorrebbe proprio Roberti. Ma qui l’ipotesi avrebbe fatto storcere il naso a più di qualcuno considerando che tutti sono d’accordo nel premiare prima gli eletti. Insomma il rebus da sciogliere per Francesco Roberti non è semplice, sarà un fine settimana di fuoco. E intanto per lunedì in piazza Duomo alle 20 il nuovo sindaco ha annunciato una manifestazione per ringraziare la cittadinanza.