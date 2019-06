Primi incendi sulla costa: interviene il 115, fiamme vicino a ferrovia e spiaggia

Vigili del fuoco in azione a Termoli sul lungomare Nord sulla strada verso Petacciato per domare almeno tre diversi incendi di sterpaglie scoppiati a poca distanza l’uno dall’altro. Tempestivo è stato l’intervento degli uomini del 115 per impedire che le fiamme arrivassero alla ferrovia o ad alcune abitazioni. Sul posto anche la Polizia che, per agevolare lo spegnimento delle fiamme, ha dovuto interrompere in alcuni momenti la circolazione dei veicoli.