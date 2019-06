Termoli: proclamato sindaco Francesco Roberti: “Basta polemiche, lavoriamo per il bene della città”

Francesco Roberti è ufficialmente il nuovo sindaco di Termoli. La proclamazione è arrivata a quattro giorni dal voto e al termine del lavoro di verifica dei verbali effettuato dall’Ufficio elettorale centrale presieduto dal giudice del tribunale di Larino Daniele Colucci. “Siamo tutti cittadini di Termoli, lavoriamo per il bene della città. Da domani venite a trovarmi in Comune, sarò il vostro sindaco” le prime parole di Roberti, emozionatissimo in una sala consiliare piena di cittadini. Per l’occasione ha indossato non la cravatta che gli ha inviato e regalato Silvio Berlusconi quando ha saputo della sua candidatura a sindaco di Termoli, ma quella del suo papà, scomparso solo da qualche mese.

Roberti è ancora alle prese con la composizione della giunta, nodo difficile da sciogliere in pochi giorni

Proclamazione del sindaco, ma anche dei consiglieri eletti e qui il colpo di scena, perché all’ultimo minuto c’è stato un cambiamento nelle fila del Movimento Cinque Stelle, con una comunicazione arrivata dalla Prefettura che ha dato l’ok all’ingresso in sssise ad Antonio Bovio, al posto di Andrea Capecce che invece era già sistemato tra i banchi dei consiglieri. Per il resto grande assente il centrosinistra in blocco. Non c’erano i consiglieri Scurti, Vigilante e Casolino e non c’era nemmeno l’ex sindaco Angelo Sbrocca. Come lui non si sono presentati gli altri candidati sindaco e cioè Nick Di Michele per il Movimento 5 Stelle e Marcella Stumpo per la Rete della Sinistra.