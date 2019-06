Sanità, dalla Regione 250mila euro per rimborsi a trapiantati e affetti da patologie rare

Con la delibera 203 dello scorso 7 giugno, sono stati stanziati dalla Giunta regionale 250mila euro a favore dei soggetti sottoposti a trapianto di organi o affetti da patologie rare. La somma a disposizione si riferisce a tutto l’anno 2019 e, secondo la previsione contenuta nelle leggi regionali 17/2007 e 23/2008, servirà a rimborsare i pazienti che si sono sottoposti ad esami preliminari, interventi di trapianto, tutti i controlli successivi, se non effettuabili in regione, a trattamenti sanitari legati a patologie rare, oppure ad un eventuale espianto da donatore.

I costi ammissibili, che dovranno essere tutte documentate e chieste a rimborso all’ASREM entro il termine perentorio di sei mesi dalla fine di ogni trattamento sanitario,riguardano le spese di viaggio e di soggiorno e, nei casi dall’esito infausto,quelle per il trasporto della salma. L’entità del rimboroso è invece stabilita nella misura di 120 euro al giorno per pazienti curati in strutture sanitarie italiane e in 200 euro al giorno per quelli invece curati all’estero.

Ai fini dell’assegnazione del contributo si farà riferimento all’indicatore ISSEE. In ogni caso, quest’ultimo non deve superare i 35mila euro all’anno con questa avvertenza: per gli Isee fino a 24mila euro le spese saranno rimborsate al 100%. Nel caso invece questa soglio venga superata il rimborso sarà pari al 50%. Per il trasporto invece della salma è previsto un contributo massimo nella misura di 3000 euro.