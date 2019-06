Preoccupazione a Sessano del Molise, dove sono stati ammazzati tre gatti in meno di una settimana. I cittadini chiedono alle istituzioni che venga fatta chiarezza su questi episodi. “Qualcuno parla di aggressione da parte di cani randagi – spiegano – ma non è così: dietro c’è la mano dell’uomo”.

Le carcasse dei tre gatti sono state rinvenute in tre zone differenti del paese e consegnate all’istituto zooprofilattico, che dovrà stabilire l’esatta causa della morte. I primi risultati sembrano escludere l’aggressione da parte di altri animali.