Isernia. Successo per lo spettacolo teatrale dei ragazzi del Majorana-Fascitelli

Il laboratorio teatrale dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia in questi anni ha prodotto risultati notevoli, diventando un punto di riferimento per tutti. Da un lato aiuta i ragazzi a fare squadra, a condividere emozioni ed esperienze. Dall’altro permette loro di scoprire e mettere in mostra il proprio talento. Non a caso molti studenti anche dopo il diploma continuano a coltivare la passione per il teatro. Ma le attività dell’istituto superiore isernino sono molto apprezzate anche dai cittadini: in varie occasioni hanno avuto moto di applaudire gli spettacoli portati in scena. L’ultimo, in ordine di tempo, è stato proposto all’auditorium. I ragazzi hanno reinterpretato “La bisbetica domata” di Shakespeare, mettendo in campo tutta la loro bravura e originalità. Spettacolo finale a parte, l’attività del laboratorio teatrale a scuola ha permesso ai ragazzi di vivere un’esperienza significativa. Da sempre le attività teatrali hanno rappresentato una componente fondamentale dell’offerta formativa del Majorana-Fascitelli. Una scelta che – anche alla luce della novità introdotte dalla cosiddetta “Buona scuola” – si è rivelata lungimirante.