Si è insediato il nuovo consiglio comunale di Vastogirardi

Oggi a Vastogirardi prima riunione del nuovo consiglio comunale. All’ordine del giorno la convalida degli eletti e il giuramento del sindaco, Luigino Rosato. Comunicata anche la nuova giunta, composta da Remo Scocchera e Filippo D’Aloiso, che è anche vice sindaco.

Tra gli obiettivi della nuova amministrazione, quello di frenare lo spopolamento, favorendo l’insediamento di nuove attività produttive, coinvolgendo nella ricerca di possibili soluzioni professionisti, studiosi e imprenditori, locali e non.

Per quanto riguarda lo sviluppo turistico, si punta sul miglioramento del decoro urbano e sui progetti di albergo diffuso. Massimo sostegno alla squadra di calcio che milita in serie D e alle persone che vivono da sole, con l’attivazione del servizio mensa e mettendo a disposizione un luogo di aggregazione.