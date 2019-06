Isernia. Teatro, gli studenti portano in scena la “Notte prima degli esami”

Ricordi, ansia, momenti di ottimismo che si alternano alla paura di non farcela. La voglia di mettersi al più presto tutto alle spalle e aprire un nuovo capitolo della propria vita. La notte prima degli esami è davvero lunga. Chiudere gli occhi e riposare è davvero dura. All’auditorium gli studenti dell’Isis Cuoco-Manuppella di Isernia hanno proposto uno spettacolo teatrale che fa vivere questo turbinio di emozioni. Lo hanno fatto mettendo in campo le competenze acquisite in varie discipline didattiche ed extradidattiche, comprese le attività svolte attraverso i progetti di alternanza-scuola lavoro, tra l’altro premiate in un concorso in Puglia. Importanti riconoscimenti sono arrivati anche dalla Camera di commercio del Molise.