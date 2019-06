Interessi da capogiro e minacce alla famiglia di un commerciante: carabinieri arrestano sei estorsori

Prigioniero di un incubo, la sua vita stravolta, la paura che potesse succedere qualcosa alla sua famiglia. Per un imprenditore di Termoli tutto è finito questa mattina all’alba, quando i carabinieri di Termoli in un blitz hanno arrestato quelli che erano diventati i suoi persecutori. Sei le misure cautelari emesse dal Gip di Larino per estorsione e usura. Tutti uomini tra i 38 e i 45 anni quelli finiti in carcere, due residenti a Lucera e 4 a Termoli. Tutti con precedenti penali. In casa uno degli arrestati termolesi aveva un mini arsenale, diverse cartucce di proiettili e una pistola, alterata artigianalmente con un silenziatore. Sequestrati anche telefoni e diverse Sim. Un incubo durato due anni per il commerciante di Termoli, che in un momento di difficoltà economica si è rivolto a un amico, finendo in un vortice che lo ha travolto.

La denuncia è arrivata anche dopo le continue minacce con messaggi del tipo “Ti squarto come un agnello”, “Aspetto tua moglie”, “Farai una brutta fine”. Minacce rivolte anche ai figli e agli anziani genitori. L’uomo in un’occasione era stato anche aggredito. Con la denuncia sono scattate le indagini portate avanti dal comandate di stazione Filippo Cantore sotto la guida del comandate di compagnia Edgar Pica che in poco tempo attraverso intercettazione, pedinamenti, video, sono riusciti a raccogliere le prove da portare al giudice. L’indagine è stata coordinata dalla Procura di Larino, dal pm Ilaria Toncini. Il colonnello Gaeta ha sottolineato l’importanza per i cittadini di fidarsi dell’Arma e di chiedere aiuto.