Campobasso – Studenti della Colozza a lezione di giornalismo. La visita alla redazione di Telemolise

Entrare dentro la notizia, approfondire temi di attualità, conoscere le nozioni, le regole che sono alla base del giornalismo per meglio conoscere la realtà che li circonda. Hanno fatto tutto questo gli studenti della seconda media, sezione C dell’istituto comprensivo Colozza di Campobasso che hanno partecipato al progetto sul giornalismo, coordinato dalla professoressa Angelita de Santis, responsabile del progetto e dalle professoresse Simonetta La Vigna e Luciana Mucci che li hanno seguiti nel percorso. Un percorso che si è concretizzato in lezioni teoriche in classe sul giornalismo di carta stampata e on line e pratiche, con la visita conclusiva nella redazione centrale di Telemolise.

I ragazzi hanno avuto modo di vedere da vicino come si confeziona un telegiornale: dalla riunione in redazione, alla stesura di un servizio, al montaggio e alla messa in onda. Gli studenti hanno visto da vicino il lavoro che i tecnici svolgono nella messa in onda, nella regia. Si sono cimentati nelle riprese con le telecamere e si sono entusiasmati davanti alle telecamere, simulando la lettura di un telegiornale, quello sportivo, in particolare, ha maggiormente attirato l’attenzione del giornalisti in erba. Il tutto, sotto lo sguardo attento delle insegnanti che hanno saputo tenere a bada l’esuberanza, tipica della loro età spensierata e allegra. Un progetto al quale gli studenti hanno partecipato con attenzione, dall’inizio alla fine e che gli ha dato la possibilità di avvicinarsi al mondo dell’informazione, per aprire una finestra sulla loro città, sulla loro regione ma anche sul mondo. E non è detto che tra loro, tra qualche anno non possano esserci giornalisti promettenti e brillanti.