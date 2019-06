“Attacca la spina”, a Isernia scendono in piazza i birrifici artigianali molisani

Al grido di “Drink Local, Think Global” i birrifici artigianali del Molise si preparano anche quest’anno a scendere in piazza a Isernia per “Attacca la Spina”, manifestazione giunta alla sua quarta edizione. L’appuntamento sarà in Piazza Michelangelo (spazio antistante l’ex scuola Ignazio Silone) domani, sabato 8 giugno, dalle 10.30 di mattina fino a notte fonda. Sarà una giornata di food&beer&music. Dall’aperitivo del pranzo partirà il live con le note folk dei “Marylin and The Wildwood Flowers”, dal primo pomeriggio si alterneranno sul palco le band dei liceali del Majorana-Fascitelli, ospitati per l’occasione per la loro festa di fine anno. Dopo cena, verso le 21.30, arrivano i Blues Queen, band di rilievo nazionale che arriva da Mondragone. Costante, durante tutta la giornata, l’apporto del dj set di Radio Dance Shot Netwrok, con Giordano Pallotta. Nel pomeriggio dalle 16.30 alle 18.30 è prevista anche un’animazione sportiva per bambini affidata a Loris Viscovo, nel campetto da calcio a 5 messo a disposizione dal Bar Verdementa. Tante le proposte gastronomiche, organizzate dal forno Blanz (Focaccia di Miranda), Garage Moto Kafè, Ke Piadina, Bar Verdementa, la pittula salentina di “Da Rommy” da Termoli e una creperia che per l’occasione utilizzerà marmellate di produzione molisana. E poi ovviamente ecco le “star”, i birrai artigianali molisani, la spina dorsale dell’evento: Dario Birra Fardone (Birra Fardone), Angelo Scacco e Giovanni Di Salvo (La Fucina – Birrificio Artigianale), Dino Vicedomini e Attilia Conti (HOPS UP), Paolo Perrella ed Elide Braccio (Cantaloop birrificio minimo), Romain Verrecchia (Birra Kashmir) e 4 Queens Brewery. Nel corso dell’evento spazio anche per la memoria storica, con la mostra fotografica del maestro Luciano Cristicini, che per l’occasione allestirà in piazza una esposizione del suo prezioso archivio storico di Isernia. Appuntamento a tutti per l’8 giugno!