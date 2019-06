Il progetto di riqualificazione del centro di Termoli con il tunnel di collegamento tra il porto e il lungomare.

Il Tribunale amministrativo regionale ha accolto il ricorso presentato dai Comitati e ha annullato gli atti relativi all’intervento da diciannove milioni di euro previsto dal Comune e dalla De Francesco costruzioni.

La sentenza, in particolare, ha ritenuto il ricorso in parte inammissibile e, per la parte ammessa ha accolto le ragioni dei ricorrenti difesi dagli avvocati Vincenzo Iacovino e Vincenzo Fiorini.

Tra le motivazioni indicate dal Tar vengono evidenziati aspetti relativi alla mancata valutazione di impatto ambientale.

LEGGI LA SENTENZA INTEGRALE:

sentenza Tar Molise tunnel Termoli