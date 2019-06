Pozzilli. Giornata dell’ambiente, porte aperte all’impianto di termovalorizzazione

Gli impianti di termovalorizzazione sono spesso oggetto di attenzione e discussione, ma anche di curiosità e studio. Con l’obiettivo di chiarire i vari dubbi, ma anche per far conoscere da vicino un impianto ad alta tecnologia – e naturalmente le diverse fasi che consentono di trasformare i rifiuti in energia – herambiente in questi giorni ha aperto le porte del termovalorizzatore di Pozzilli. Lo ha fatto, come sempre, in occasione della giornata dell’ambiente. Lo farà anche sabato. Ma su prenotazione si può visitare l’impianto durante tutto l’anno.

“Il termovalorizzatore di Pozzilli – spiegano gli addetti – , gestito da Herambiente con la massima attenzione alla tutela della salute dei cittadini e dell’ambiente, è del tutto sicuro, costantemente controllato e dotato delle più avanzate tecnologie disponibili, che garantiscono emissioni mediamente inferiori di oltre l’80% rispetto ai limiti fissati dalla normativa. Questo, anche grazie all’utilizzo di appositi filtri che consentono di abbattere le emissioni in atmosfera, in linea con quanto viene effettuato in diversi Paesi del Nord Europa. Dal recente piano di monitoraggio della qualità dell’aria richiesto dall’Autorizzazione integrata ambientale e conclusosi lo scorso dicembre, gli esiti dei monitoraggi eseguiti confermano l’assenza di correlazione diretta tra l’esercizio del termovalorizzatore e lo stato di qualità dell’aria nel territorio limitrofo oggetto di studio. A testimoniarlo ci sono anche i monitoraggi effettuati nei periodi in cui l’impianto è stato fermo per manutenzione, quando gli organi di controllo (in particolare Arpa Molise e Regione Molise) non rilevarono significative difformità nei livelli di inquinamento. I dati dell’Istituto Superiore per la Ricerca e la Protezione Ambientale (ISPRA), inoltre, attestano che le fonti rilevanti delle emissioni in atmosfera sono soprattutto il riscaldamento e il trasporto, mentre la termovalorizzazione dei rifiuti fornisce un contributo del tutto marginale. Elementi confermati anche a livello locale: nella stessa Venafro, i risultati delle centraline posizionate dall’Arpa hanno dimostrato che il divieto di transito ai mezzi pesanti ha fatto registrare una riduzione sensibile nella rilevazione delle PM 10”.