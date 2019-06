Isernia. Migrante trovato in possesso di droga, denunciato dai Carabinieri

Ieri sera, a Isernia, nell’ambito di specifico servizio finalizzato alla prevenzione e repressione dello spaccio di sostanze stupefacenti, i Carabinieri della locale Stazione, collaborati da quelli del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia, hanno proceduto al controllo di un extracomunitario, domiciliato presso un centro di accoglienza della provincia. Nel corso di una perquisizione l’uomo veniva trovato in possesso di circa 2 grammi di sostanza stupefacente del tipo marijuana, la somma di euro 100, ritenuta provento dell’attività di cessione, e attrezzatura per il confezionamento delle dosi. Per tali ragioni l’uomo veniva deferito all’Autorità Giudiziaria, mentre la sostanza stupefacente, il denaro e il materiale rinvenuto sottoposto a sequestro.