Gli scoppia l’aorta toracica in piena notte, al Cardarelli gli salvano la vita. Un caso di buona SanitÃ 

di Pasquale Di Bello

In un clima di polemiche roventi che infiammano la Sanità molisana, arriva come un balsamo la notizia di un intervento salvavita effettuato all’ospedale Cardarelli di Campobasso. Non un semplice caso di buona sanità ma di sanità eccellente. Una ventata di aria fresca e pulita in un clima pesante e carico di incertezze. L’intervento, guidato dall’equipe del Dott. Luca Iorio, responsabile dell’Unità Operativa Complessa di Chirurgia vascolare, conferma il prestigio ed il livello di una classe medica qualificata la cui competenza rimane un baluardo della sanità regionale.

L’intervento, molto complesso, è avvenuto in una condizione di estrema urgenza, alle quattro del mattino dopo che, in piena notte, a seguito di una crisi ipertensiva, un uomo di 47 anni, si è svegliato con l’aorta toracica dissezionata. Trasportato immediatamente al Cardarelli è stato operato con successo da una equipe multidisciplinare composta da diversi specialisti. A rendere speciale l’operazione è stato anche l’usa di una tecnica e tecnologia innovative.

Compiacimento è stato espresso dal Direttore generale dell’Asrem, Gennaro Sosto.

Sosto ha anche parlato della situazione particolarmente difficile e complessa della Sanità molisana e delle prospettive future.

L’operazione di cui è stata data solo ora la notizia è avvenuta oltre venti giorni fa e la persona interessata adesso è stata già dimessa in ottime condizioni.