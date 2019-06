Isernia. Isis Majorana-Fascitelli, presentata la prima rivista dedicata alla tutela ambientale

Ecomafie, rifiuti tossici, plastica e potenziali pericoli per l’ecosistema, raccolta differenziata, sviluppo dell’economia circolare. Sono solo alcuni degli argomenti affrontati dagli studenti dell’Isis Majorana-Fascitelli di Isernia a coronamento di un progetto dedicato alla tutela ambientale. Su iniziativa della Smaltimenti Sud, hanno realizzato una rivista dedicata completamente a queste tematiche. È stata presentata – scelta non casuale – in occasione della giornata mondiale dell’ambiente. La rivista “Più verde… più vita” è stata naturalmente realizzata utilizzando carta riciclata. L’Isis Majorana-Fascitelli ha aderito e portato avanti con entusiasmo il progetto. L’obiettivo è infatti quello di far sì che i ragazzi e le loro famiglie contribuiscano con azioni concrete alla tutela dell’ambiente e allo sviluppo sostenibile.