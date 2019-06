Castelmauro, spunta una bara con resti umani durante lavori nelle campagne: s’indaga

Sono in corso gli accertamenti per fare chiarezza sul ritrovamento di una bara contenente resti di un corpo umano avvenuto nella giornata di martedì 4 giugno nelle campagne di Castelmauro. Il rinvenimento, sotto un ponte, è stato effettuato da alcuni operai impegnati nei lavori di pulizia di fossi e canali. Dalle prime informazioni, la bara presentava delle ammaccature e le ossa risalirebbero a diversi anni fa ma non trapelano altri dettagli sulla vicenda e al Comune non risulterebbero feretri trafugati. È scattato il sequestro e le indagini sono state affidate ai Carabinieri del paese, coordinati dall’autorità giudiziaria competente.