San Timoteo : reparti a rischio chiusura, blitz dei carabinieri del Nas

Ispezione dei carabinieri del Nas nella giornata di oggi 4 giugno all’ospedale San Timoteo di Termoli, dove i militari sono arrivati per verificare che nel reparto di ortopedia e al pronto soccorso fossero garantite le emergenze. I controlli effettuati anche a Isernia e Campobasso fanno seguito alla denuncia effettuata dal commissario Giustini che ha annunciato l’imminente chiusura di alcuni reparti, se non dovesse arrivare nuovo personale. Il commissario ha chiesto al Governo di dare l’ok all’utilizzo di medici dell’Esercito per tamponare l’emergenza sanitaria regionale. Dal controllo dei Nas sono state confermate tutte le criticità lamentate da anni al San Timoteo, pur riconoscendo che le emergenze al momento sono garantite. L’allarme comunque resta alto e l’impressione generale è che la sanità molisana sia arrivata a un punto di non ritorno.