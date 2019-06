Regione Molise, in affitto la sede di Bruxelles: 500 euro al mese per ogni locale a disposizione

Avvicinare il più possibile il Molise all’Europa. E’ questo il senso del progetto “Molise Hub” varato dalla Giunta regionale con la delibera 179 del 23 maggio scorso attraverso il quale si potranno concedere in uso i locali della sede di rappresentanza europea. Trova così una sua utilità il palazzotto di proprietà regionale la cui reale funzione è stata spesso messa in discussione. A poterne usufruire, in cambio di un canone mensile di 500 euro destinati alla copertura forfettaria di energia elettrica, acqua, riscaldamento e polizia settimanale, potranno essere una pluralità di soggetti: università, scuole, associazioni, enti, imprese singole e in rete, gruppi organizzati, ordini professionali, professionisti, consulenti ricercatori e docenti. Sono invece esclusi in maniera tassativa dai beneficiari i partiti politici, i produttori di armi, i gestori di giochi d’azzardo, gli operatori della pornografia ed i produttori e distributori di tabacco. Ad essere concessi in uso saranno quattro locali siti al pianterreno,per un periodo minimo di sei mesi ad un massimo di diciotto che potranno anche essere rinnovati.

Punto di forza dell’iniziativa, secondo le valutazioni effettuate dalla Regione, è la posizione strategica della sede di rappresentanza, situata nel cosiddetto “Quartiere europeo” sito a poca distanza dalle principali istituzioni, a partire dalla sede della Commissione europea al Comitato delle Regioni, passando per la Nato e le sedi di Commissione del Parlamento europeo.

Le domande per richiedere la concessione di uno dei quattro locali potranno essere inoltrate alla Regione entro il 15 luglio ed entro il 15 gennaio di ogni anno e la modalità di assegnazione, previa valutazione dei requisiti, sarà quella a sportello. Quindi chi prima arriva potrà acquisire il beneficio di una rappresentanza europea.

Restano da vedere a questo punto gli esiti dell’iniziativa. Al quindici luglio manca poco più di un mese e solo allora ne sapremo di più.