Isernia. Furono sorpresi dalla Polizia con 7 chili droga e armi, condannati due giovani venafrani

Sono stati condannati Marco Parascandolo e Marciano Gatti, i due giovani di Venafro che poco più di un anno fa furono trovati in possesso di sei chili e mezzo di marijuana e di alcune armi. Dovranno scontare rispettivamente 5 anni e 8 mesi e 5 anni di reclusione. In più dovranno corrispondere un risarcimento danni pari a 20mila euro a testa. Questo il verdetto del tribunale di Isernia al termine del procedimento celebrato con rito abbreviato. I due furono arrestati con l’accusa di detenzione di droga ai fini di spaccio e di resistenza a pubblico ufficiale. Durante il blitz della polizia, i due indagati aggredirono due agenti e l’allora dirigente della Mobile Luigi Vissicchio, procurando loro delle lesioni. Sono stati difesi dagli avvocati Raimondo Fabrizio e Stefano Cappellu. Il legale di Parascandolo, Gianluca Giammatteo, ha già annunciato ricorso in appello. Ma solo dopo aver letto le motivazioni. “Rispettiamo la sentenza, ma la riteniamo ingiusta”, il commento del legale venafrano.