Prefettura Isernia. Festa 2 giugno, ecco i nuovi ufficiali e cavalieri della Repubblica

Rappresentanti delle forze dell’ordine e dell’esercito, amministratori comunali e provinciali, associazioni combattentistiche e d’arma, studenti e cittadini. In tanti hanno partecipato alla cerimonia organizzata a Isernia in occasione della festa della repubblica, nella piazza dedicata alla medaglia d’oro tullio tedeschi. Dopo la rituale deposizione della corona ai piedi del monumento ai caduti, il prefetto Cinzia Guercio ha letto il messaggio del presidente Mattarella, ricco di spunti per i rappresentanti del governo. Nella nostra provincia, in particolare, il prefetto sta lavorando su questi obiettivi. Durante la cerimonia sono state consegnate le Onorificenze dell’Ordine “Al Merito della Repubblica Italiana”. È stato insignito della Onorificenza di “Ufficiale” il Tenente Colonnello Gennaro Ventriglia Comandante Provinciale dei Carabinieri di Isernia Il Tenente Colonnello Ventriglia gode di incondizionata stima per le notevoli capacità professionali, la totale dedizione al lavoro ma anche per i modi e le qualità umane che non disgiunge dal servizio reso ai cittadini. Ha operato, quotidianamente nell’ambito del proprio vasto e delicato settore di competenza, con eccezionale determinazione ed entusiasmo, evidenziando non comuni capacità organizzative ed ampia preparazione tecnica, soprattutto nell’attività di contrasto alla criminalità organizzata. Ufficiale di indiscusso valore, ricco delle più belle virtù militari, ha, significativamente, contribuito a mantenere alto il prestigio dell’Arma.

È stata insignita della Onorificenza di “Cavaliere” la Signora Carmina Colantuono, imprenditrice titolare dell’omonima Azienda con sede a Frosolone. In particolare, la Signora Colantuono si è dedicata alla custodia e promozione della Transumanza, patrimonio culturale del Molise, valorizzando, con competenza, le tradizioni millenarie locali tanto che nel 2016 il rituale della Transumanza è stato proclamato “prodotto identitario territoriale delle Genti italiche, Specchio di Vita e Lavoro delle Comunità di ieri, legato fortemente alla riscoperta, alla tutela e alla valorizzazione della biodiversità del territorio. La Regione Molise le ha conferito il riconoscimento di “Eccellenza Molisana”.

È stato insignito della Onorificenza di “Cavaliere” il Luogotenente della Guardia di Finanza Fabio Paolini, in servizio presso il Comando Provinciale di Isernia. L’insignito è stato destinatario di molteplici elogi nei settori di servizio tributario ed extra tributario, a seguito di delicate e complesse attività info-investigative connesse al proprio incarico, evidenziando competenza, capacità intellettuali e culturali nonché altissimo equilibrio ed alto spirito di attaccamento al dovere, con la massima disponibilità personale.

È stato insignito della Onorificenza di “Cavaliere” il Professor Eugenio Silvestre. Il Professore Silvestre ha esercitato la professione di docente e di Dirigente in vari Istituti scolastici di Isernia e provincia sin dal 1970. Vanta una consolidata esperienza operativa in ambito scolastico e, in particolare, ha ottimizzato l’attività del Liceo Scientifico “Majorana” di Isernia, da lui diretto negli ultimi 8 anni di servizio, rendendola una delle scuole più innovative in ambito locale, con l’avvio di nuovi indirizzi di studio e il riconoscimento unanime da parte degli alunni e delle loro famiglie.

La manifestazione è proseguita all’auditorium di Isernia, esercitazione dei Vigili del fuoco a parte, il prefetto ha voluto coinvolgere le scuole: gli alunni della primaria della San Giovanni Bosco hanno proposto canti e coreografie, mentre gli studenti del Cuoco-Manuppella sono intervenuti con alcune riflessioni sulla ricorrenza.