Sbrocca risponde a Roberti: “Le sue solo calunnie. Perchè non si confronta, di cosa ha paura?”

E’ un fiume in piena il sindaco di Termoli e in corsa per il ballottaggio del 9 giugno Angelo Sbrocca che in un incontro con la stampa ha risposto alle accuse lanciate dal competitor Francesco Roberti che aveva puntato il dito contro le assunzioni dell’ultim’ora e contro alcuni dipendenti comunali che a suo dire avrebbero fatto campagna elettorale in Municipio. “Sono accuse gravissime, deve fare nome e cognome altrimenti è solo calunnia. Non è questo il nostro modo di fare amministrazione, non lo abbiamo mai fatto in cinque anni e mai lo faremo” ha dichiarato Sbrocca, invitando Roberti a chiedere molti dei suoi candidati consiglieri cosa è successo, invece, nella sua coalizione durante la campagna elettorale. Ha poi chiarito che Roberti ha scambiato le richieste di preventivi per personale in mobilità, avanzate dal segretario comunale alle agenzie interinali, per assunzioni già effettuate.

Sbrocca ha invitato nuovamente Roberti a un confronto, a spiegare qual è la sua idea di città, “che finora non si è capita” ha detto. “Mi ha sempre confidato in questi anni che era favorevole al progetto del tunnel, oggi dice altro solo per accaparrare voti” ha aggiunto Sbrocca ricordando che Roberti è stato in consiglio comunale per 17 anni, con due amministrazioni in maggioranza: “Cosa ha fatto in quegli anni per la città” si è chiesto Sbrocca. “Il confronto è l’unico modo per far capire davvero ai cittadini a chi vogliono dare la loro fiducia per i prossimi 5 anni, di cosa ha paura?” si è chiesto Sbrocca.

Sbrocca poi ha voluto dare la sua interpretazione della possibile composizione del consiglio comunale, sostenendo che non ci sarebbe la cosiddetta ‘anatra zoppa’ e che se dovesse vincere lui, avrebbe il pieno e legittimo potere grazie a un premio di maggioranza.

Infine l’invito ai cittadini ad andare al voto: “Il ballottaggio è una nuova elezione, si riparte da zero, palla al centro” ha concluso usando una metafora calcistica