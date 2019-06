Caterina Cerroni: sanità e lavoro, ecco le sfide per rilanciare il Pd in provincia di Isernia

Non ha staccato il biglietto per Bruxelles, ma gli oltre 35mila voti ottenuti rappresentano senza dubbio un ottimo risultato per Caterina Cerroni, giovane agnonese candidata alle Europee per il Partito democratico. Durante un incontro convocato dalla federazione provinciale del Pd alla sala gialla della Provincia di Isernia, oltre a ringraziare elettori e sostenitori, ha analizzato il voto. Per rilanciare il Pd – è il parere di Caterina Cerroni – è necessario lavorare sodo sul territorio, affrontando le grandi problematiche che frenano lo sviluppo. In provincia di Isernia, in particolare, le priorità sono rappresentate dalla sanità e dal lavoro che non c’è.