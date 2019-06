Castelpetroso. Scuola primaria, spettacolo teatrale sul tema dell’accoglienza

“Un globo a forma di cuore”: il titolo dello spettacolo di fine anno scolastico portato in scena dagli all’auditorium del Santuario dell’Addolorata dagli alunni della scuola primaria del plesso Orazio D’Uva di Castelpetroso. Circa 70 gli alunni coinvolti. Un progetto multidisciplinare che ha affrontato un tema attualissimo: quello dell’accoglienza. Al tempo stesso è stata data a tutti l’opportunità di esprimere il proprio talento, ha spiegato Teresa Genuise, referente del progetto. Grazie al laboratorio “Teatro in gioco” – curato dagli esperti Diana Maddonni e Maurizio Delli Carpini – gli alunni della primaria di Castelpetroso hanno raggiunto risultati davvero incoraggianti, che vanno ben oltre il bellissimo e applauditissimo spettacolo portato in scena. Hannoo imparato a far parte di un gruppo, a fidarsi degli altri.