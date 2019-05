Isernia. Sicurezza, progetto di Inail e Polizia stradale con gli alunni della S. Giovanni Bosco

“A caccia di Mostrischio”: questo il titolo dato al progetto che ha coinvolto alcune classi della scuola primaria San Giovanni Bosco di Isernia, uno dei tanti concepiti nell’ambito del protocollo d’intesa firmato da Inail e Polizia stradale. L’obiettivo è stato quello di sviluppare una maggiore consapevolezza dei pericoli che si corrono ogni giorno a casa, a scuola o per strada, in modo da ridurre al minimo i rischi, ha spiegato il direttore regionale dell’Inail, Rocco Del Nero. La Polizia stradale si è naturalmente soffermata sui potenziali pericoli che si corrono per strada sia quando si va a piedi si quando si va a fare un giro in bici, ha sottolineato il neo dirigente della Polstrada Pio D’Amico. I bambini come sempre hanno messo in campo tutto il loro entusiasmo. Hanno infatti realizzato disegni e cartelli informativi. Grazie alle attività laboratoriali e alle informazioni raccolte hanno realizzato anche dei decaloghi evidenziando le buone pratiche da adottare negli ambienti in cui si vive. Hanno anche realizzato – ha ricordato Luisa Di Placido – anche la segnaletica, all’interno della scuola, che mette in guardia dai pericoli anche gli altri alunni che non hanno partecipato al progetto.