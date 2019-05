Isernia. Polizia di Stato, rafforzati i controlli alla stazione ferroviaria

Già da un mese, la Polizia ha avviato servizi che prevedono il presidio della stazione ferroviaria all’arrivo e alla partenza dei treni, affinché i cittadini ne fruiscano in piena tranquillità. Il bilancio, senza dubbio, è estremamente positivo.

La presenza dei poliziotti sui binari contribuisce ad aumentare la percezione di sicurezza all’interno della stazione ferroviaria di Isernia, luogo nevralgico del tessuto urbano, diventato sempre più affollato di studenti, di turisti o semplici viaggiatori.

Il Questore ha disposto che le pattuglie della Squadra Volante e i Poliziotti di Quartiere della Questura siano presenti ogni giorno all’interno della stazione, per sorvegliare gli arrivi e le partenze dei passeggeri e sottoporre a controllo le persone che destano sospetti.

Questo servizio di osservazione e di controllo da parte dei poliziotti va ad aggiungersi ai servizi straordinari di controllo del territorio, intensificati durante i fine settimana, che vedono interessata anche la stazione ferroviaria.

Decine sono stati i soggetti identificati e allontanati poiché si aggiravano senza averne titolo nei pressi dello scalo ferroviario e numerose sono state le richieste rivolte ai poliziotti, anche per semplici informazioni.

Si tratta di un servizio molto apprezzato dalla cittadinanza e dagli utenti: per prevenire i reati è necessario intensificare l’attività di controllo del territorio, con l’obiettivo di garantire la massima sicurezza dei cittadini.