Isernia. Concorrenti da tutta Italia per il concorso fotografico delle “Officine cromatiche”

Numeri più che confortanti per la terza edizione del concorso Concorso Fotografico Nazionale Città di Isernia. Tantissimi i concorrenti in gara, provenienti da 15 regioni italiane, con la Toscana a farla da padrona. Complessivamente sono state presentate oltre mille foto, divise equamente tra quelle a tema libero e quelle dedicate ai contrasti. Alla cerimonia di premiazione, di scena all’auditorium, ha partecipato anche Maurizio Galimberti. Fotografo e artista di fama internazionale, è noto per lavorare quasi esclusivamente con la Polaroid, con la quale ha sviluppato una personalissima tecnica di manipolazione in cui scompone e ricompone l’immagine per formare mosaici suggestivi. Durante la sua lectio magistralis ha sottolineato l’importanza della formazione: “La macchina fotografica – ha detto – conta all’1%, il restante 99% è tutta formazione”.