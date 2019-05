Comunali a Termoli, Nick di Michele (M5S) chiede il riconteggio delle schede. Roberti chiarisce sul sistema elettorale

Conto alla rovescia per il ballottaggio a Termoli tra il sindaco uscente di centrosinistra, Angelo Sbrocca, e il candidato del centrodestra, Francesco Roberti. Ma le conseguenze del voto di domenica 26 maggio si fanno sentire anche per altri aspetti.

Nick Di Michele, candidato sindaco del Movimento 5 Stelle arrivato terzo, ha trasmesso una nota alla Prefettura di Campobasso, alla sottocommissione elettorale circondariale e al Comune di Termoli in cui ha chiesto il riconteggio di tutte le schede utilizzate per le elezioni del Consiglio comunale di Termoli. “Tale istanza – ha spiegato Di Michele – scaturisce dalla necessità politica ma soprattutto etica di fugare ogni dubbio sulla regolarità delle operazioni di voto”. Il Movimento parla di disorganizzazione e approssimazione che spesso hanno creato tensioni e poca chiarezza nello scrutinio delle schede elettorali ingenerando dubbi e spesso recriminazioni. “Poiché crediamo nel lavoro e nell’impegno con spirito di abnegazione, di chi per pochi euro, affronta il servizio nei seggi elettorali – si legge nella nota – vorremmo che tali cittadini non fossero additati quali responsabili dei fatti accaduti, e per questo, solo un risultato negativo del probabile riconteggio, potrà restituire dignità al lavoro svolto”. Secondo il Movimento 5 Stelle “questa campagna elettorale andata avanti nel rispetto totale dell’avversario, negli ultimi giorni avrebbe purtroppo subito ingerenze poco chiare che necessitano di un chiarimento”.

Intanto, anche il candidato di centrodestra, Francesco Roberti è intervenuto, con un post su Facebook, per chiarire alcuni aspetti relativi al sistema elettorale.

“Cari Amici, tanto per chiarire il sistema elettorale: il calcolo dei seggi si applica sui voti validi 18418 le nostre liste hanno totalizzato 9669 pertanto la percentuale è di 52,40% ( e non la somma percentuale delle liste) per cui Game Over.

Inoltre la metà dei voti validi sono 9209 ed io ho totalizzato 9070 (98,49 %) per soli 139 voti non abbiamo vinto, peraltro vi sono 441 schede nulle e su questo decideremo il da farsi”.