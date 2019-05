Roma. Tragedia per un professionista originario di Isernia, il figlio di 10 mesi muore all’asilo nido

Tragedia a Roma: un bimbo di appena 10 mesi, figlio di un professionista isernino, è morto in un asilo nido del quartiere Appio. La notizia ha scosso profondamente la comunità di Isernia, dove il 39enne è nato e dove è molto conosciuto e stimato. Le cause del decesso sono da chiarire. Si ipotizza un malore. Stando alle prime ricostruzioni, il bambino durante il riposo avrebbe iniziato ad agitarsi nel sonno. Un’educatrice, avvicinatasi, ha notato le labbra cianotiche. Ha subito allertato i soccorsi. Gli operatori del 118 hanno tentato di rianimarlo. Purtroppo invano. Sul corpo non sarebbero stati riscontrati segni di violenza. Sulla morte del piccolo indagano i Carabinieri. Ma per chiarire le cause della morte bisognerà aspettare i risultati dell’autopsia. Il corpo del bimbo è stato trasportato all’istituto di medicina legale de La Sapienza. I mliatri dell’Arma hanno ascoltato anche le maestre dell’asilo. “Sono sconvolta, era un bambino tranquillo e bellissimo. Una tragedia enorme – il commento dell’educatrice che ha dato l’allarme, uscendo dalla caserma dei Carabinieri – Mi sono accorta io che c’era qualcosa che non andava. Ho chiamato subito i soccorsi, sono stati velocissimi, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare”. Il bimbo, avrebbe riferito la madre, non soffriva di nessuna patologia.