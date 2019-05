Elezioni Comunali a Monteroduni: caos per una scheda in piÃ¹, ma Russo Ã¨ proclamato sindaco

Elezioni comunali: caos a Monteroduni, dove solo all’1:30 – ben 11 ore e mezza dall’inizio dello scrutinio – è stato proclamato il sindaco, l’uscente Custode Russo. Ma cosa è accaduto? Sarebbe saltata fuori una scheda in più rispetto al numero dei votanti effettivi, stando a quanto detto da alcuni esponenti della lista che sostiene il candidato sindaco Nicola Altobelli. Certo è che all’una di notte era ancora in corso l’ennesimo riconteggio delle schede. Ufficiosamente il sindaco uscente, Custode Russo, l’avrebbe spuntata per appena un voto di scarto sull’avversario. In un’intervista a Telemolise Russo aveva detto che a suo avviso si doveva procedere con la proclamazione. E solo successivamente valutare eventuali irregolarità. E così, seppur dopo una lunga attesa, è stato. Ma la lista sfidante nutre vari dubbi. Da quanto si è appreso il candidato sindaco Altobelli si è recato recato dai Carabinieri per denunciare presunte irregolarità. Non è escluso un intervento della Prefettura nelle prossime ore. Bisogna fare chiarezza sulla presunta scheda in più. In ogni caso l’ipotesi di un ricorso contro il verdetto delle urne appare scontata.